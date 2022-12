Dominique Van Malder laat maagverkleining uitvoeren: “Het resultaat hangt vooral van de patiënt af”

Acteur Dominique Van Malder heeft een maagverkleining laten uitvoeren, én zijn hele traject laten filmen voor een nieuw tv-programma. Hij is daarmee een van de zowat 14.000 landgenoten die jaarlijks zo’n ingreep laten uitvoeren in de strijd tegen de kilo’s. Maar is dat de beste manier om te strijden tegen de kilo’s? En heeft het ook nadelen? “Het resultaat hangt vooral van de patiënt zelf af.”