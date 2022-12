Elon Musk verkoopt opnieuw voor miljarden aan Tesla-aandelen

Musk verkocht in totaal bijna 22 miljoen aandelen tussen 12 en 14 december. Het is al de vierde keer dit jaar dat Musk aandelen in de wagenfabrikant verkoopt, om de omstreden overname van berichtenplatform Twitter te financieren. Hij nam Twitter over voor 44 miljard dollar.

Tesla is dit jaar 55 procent in elkaar gezakt op de beurs, onder meer door bezorgdheid bij beleggers over de aankoop van Twitter door Musk.