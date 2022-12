Met welk lied trekken we naar het Eurovisiesongfestival? Ontdek hier alle kandidaten

Ameerah

© Thomas Geuens

‘Armageddon’ en ‘The Carnival’, dat zijn de titels van de twee songs die Ameerah (de artiestennaam van Astrid Roelants) zal brengen tijdens Eurosong 2023. Beide liedjes gaan over de universele kracht van aanvaarding: ze roepen op om jezelf en elkaar graag te zien. Ameerah trok daarvoor zelfs naar Los Angeles, om er aan de slag te gaan als songwriter met artiesten als Jennifer Lopez, Jay Sean, en DJ Tiësto, en behaalde zelfs een top drie in de Billboard Dance Charts USA.

Chérine

© Thomas Geuens

Chérine is perfect drietalig, maar zoals haar naam al doet vermoeden: ze zingt haar nummers in het Frans. Chérine omschrijft zichzelf als een pittige, enthousiaste spraakwaterval, en is altijd kleurrijk gekleed. Met ‘Ça m’ennuie pas’ neemt Chérine je mee in haar kleurrijke wereld, en in ‘Mon étoile’ ontdek je haar gevoelige kant.

Loredana

© Thomas Geuens

Loredana droomt luidop van het podium van het Songfestival in Liverpool met ‘Dream In Colours’ en ‘You Lift Me Up’. Twee songs die je niet meer loslaten, klinkt het. Het eerste nummer is gemaakt samen met internationale songwriters die veel ervaring hebben met het Eurovisiesongfestival. ‘You Lift You Me Up’ is daarentegen een op en top Belgisch product. Loredana maakte naam en faam als zangeres bij 2Fabiola, samen met Pat Krimson. Als duo scoorden ze verschillende hits, maar nu waagt ze haar kans solo.

The Starlings

© Thomas Geuens

The Starlings – Tom Dice en Kato Callebaut – brengen in Eurosong 2023 naar eigen zeggen de meest persoonlijke songs die ze ooit geschreven hebben. Kato zag Tom voor het eerst midden in de Eurosong-gekte. Hun paden kruisten daarna regelmatig, en in 2018 sloeg de vonk over. Hun songs ‘Rollercoaster’ en ‘Oceanside’ rollen dan ook als een golf van liefde over je heen. Het team dat schreef aan ‘Me and My Guitar’, het lied dat Tom Dice in 2010 tijdens de grote finale van het Eurovisiesongfestival bracht, sloeg opnieuw de handen in elkaar voor ‘Oceanside’.

Hunter Falls

© Thomas Geuens

Hunter Falls heeft maar één doel: België vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival. Daarvoor heeft hij twee oorwurmen klaar: ‘Ooh La La’ en ‘Home’. Hij brengt melodieuze pop die gekruid wordt door zijn Koerdische roots en de tijd die hij als kind in Zweden en Londen doorbracht. Zijn artiestennaam verwijst naar zijn geloof dat je je dromen moet najagen en niet moet wachten tot dingen in je schoot vallen, en naar zijn favoriete seizoen, de herfst.

Gustaph​

© Thomas Geuens

Gustaph wil als queerartiest af van het hokjesdenken. Met ‘Because Of You’ en ‘The Nail’ bouwt hij als geen ander een feestje, want er is geen betere manier om jezelf te zijn. Gustaph reisde eerder al als achtergrondzanger af naar het Eurovisiesongfestival. In 2018 stond hij op het podium met Sennek in Lissabon, en in 2021 reisde hij met Hooverphonic mee als de stemcoach van Geike Arnaert naar Rotterdam.

Gala Dragot

© Thomas Geuens

Als zeventienjarige komt Gala Dragot op voor haar waarden in de twee meeslepende songs ‘Emotion ollie’ en ‘T’inquiète’. Dragot komt uit een artistiek nest: haar papa Robert Aliaj Dragot is een van de meest prominente figuren van de Albanese showbizz en een hedendaags kunstenaar. Haar beide ouders hebben haar altijd gestimuleerd om zich te laten inspireren door verschillende vormen van kunst. Ze heeft een grote liefde voor klassieke componisten, maar spiegelt zich ook af aan artiesten als Massive Attack, Björk, David Bowie en Rosalía. (tica, jvh)