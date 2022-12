Dieselwagens vanaf 2031 niet meer toegelaten in Antwerpen en Gent, vanaf 2035 ook benzinewagens gebannen

In de lage-emissiezones van Antwerpen en Gent worden vanaf 2031 geen dieselwagens meer toegelaten. Vanaf 2035 worden ook wagens op benzine gebannen. Voor het eerst is een datum vastgelegd, al gaat de regering minder snel dan gepland, schrijft De Morgen.

Antwerpen voerde in 2017 als eerste Vlaamse stad een lage-emissiezone in. In 2020 volgde Gent. De lage-emissiezones (LEZ) van beide steden worden de komende jaren nog fors aangescherpt. Nu heeft de Vlaamse regering dus ook een timing vastgelegd voor de uitdoving van de klassieke verbrandingsmotoren.

Brom- en motorfietsen ontspringen voorlopig de dans. Om de sociale kritiek te pareren, komen er ook bijkomende sociale correcties. Zo mogen steden sociale tarieven toepassen. Ook kunnen mantelzorgers en personen met een handicap een uitzondering aanvragen.

