Wordt fitte Karim Benzema voor de finale overgevlogen naar Qatar? Bondscoach Didier Deschamps reageert laconiek

Je zou het bijna vergeten nu ze in de finale staan, maar de Fransen missen op het WK in Qatar met Paul Pogba, N’Golo Kante en Karim Benzema drie absolute sterkhouders wegens blessure. Die laatste traint sinds zaterdag echter weer bij Real Madrid en zou theoretisch gezien de ploeg kunnen komen versterken.

Karim Benzema blesseerde zich vlak voor de start van het WK en werd niet vervangen in de selectie, waar dus nog een plekje vrij is voor hem. Officieel staat hij nog steeds op de spelerslijst en de winnaar van de Ballon d’Or is opnieuw fit. De aanvaller traint bij Real Madrid weer voluit. Hoewel het een vreemd gegeven zou zijn om de Franse spits plots in te vliegen terwijl de selectie zonder hem de finale wist te bereiken, is het theoretisch mogelijk.

Op de persconferentie van Frans bondscoach Didier Deschamps na de match tegen Marokko vroeg een journalist ernaar, maar Deschamps reageerde laconiek. “Pfff, daar wil ik zelfs niet op antwoorden. Volgende vraag, graag.”

Met die weigering in te gaan op de vraag leek Deschamps aan te geven dat het voor zelfs geen onderwerp is. Olivier Giroud is de vaste centrumspits bij de Fransen en doet het uitstekend.