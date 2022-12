Twitter bant account die jet van Elon Musk volgde (ondanks belofte van miljardair)

Twitter heeft het account die de vluchtbewegingen van de privéjet van Elon Musk vastlegde geband. Opmerkelijk, want de miljardair en eigenaar van het sociale medium had recent nog geschreven dat hij “zo’n voorstander van de vrijheid van meningsuiting is” dat hij zelfs die account niet zou verbannen.

@ElonJet was een idee van Jack Sweeney, een 20-jarige universiteitsstudent uit Florida, en had meer dan een half miljoen volgers. Het account volgde de locatie van de privéjet van Musk automatisch, op basis van publiekelijk beschikbare gegevens. Het account werd woensdagochtend van Twitter gegooid, niet veel later gevolgd door het private account van Sweeney en een andere automatische account, waarmee de bewegingen van de personeelsjets van SpaceX – ook eigendom van Musk – gevolgd werden. “Dit is een gecoördineerde actie, en ik weet zeker dat Elon hier heel goed van op de hoogte is”, schreef Sweeney nog kort voor zijn eigen account gesloten werd.

Musk kocht Twitter in oktober, naar eigen zeggen onder andere omdat hij van mening was dat het sociale medium een bastion van de vrijheid van meningsuiting moest zijn. In november had hij het zelfs specifiek over @ElonJet: “Mijn toewijding aan de vrijheid van meningsuiting gaat zo ver dat ik zelfs het account dat mijn vliegtuig volgt niet verban, ook al gaat het om een risico voor mijn persoonlijke vrijheid”, klonk het toen.

Toch gebeurden er vervolgens vreemde dingen met het account: begin december bleek dat @ElonJet een zogeheten ‘shadowban’ had opgelopen. Daarbij wordt het bereik van een account bewust beperkt. Volgens Sweeney kreeg hij van een Twitter-werknemer een screenshot van een bericht van de vicevoorzitter van het bedrijf die verantwoordelijk is voor veiligheid, om het account een dergelijke ban op te leggen. Twee dagen later werd de ‘shadowban’ opgeheven.

Het was volgens Sweeney dan ook een verrassing dat zijn account woensdag werd geband. “Wat ik heb geleerd uit deze ervaring? Dat Musk zijn beloftes niet nakomt”, aldus de student.