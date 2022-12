Bedrijfswagens worden zwaarder belast door snelle vergroening

Voor een Audi A4 Avant diesel met een cataloguswaarde van 35.410 euro en een CO2-uitstoot van 104 gram stijgt het belastbaar voordeel vanaf 2023 met 8,3 procent naar 235 euro per maand. In vergelijking met twee jaar geleden is de stijging nog een stuk groter. “Het belastbaar voordeel verbonden aan het privégebruik van deze wagen stijgt met ongeveer 500 euro op jaar­basis”, zegt Veerle Michiels, mobi­liteitsexperte bij de hr-dienst­verlener SD Worx.

Voor een benzinewagen met een cataloguswaarde van 32.525 euro en een CO2-uitstoot van 128 gram per kilometer gaat het belastbaar voordeel in 2023 met bijna 10 procent omhoog naar 239,14 euro per maand. Over twee jaar gaat het om een stijging met ongeveer 570 euro op jaarbasis.

Op het belastbaar voordeel betaalt de bestuurder tot 50 procent belastingen. Als het belastbaar voordeel met 500 euro per jaar toeneemt, zal de bestuurder zowat 250 euro per jaar meer belastingen betalen.