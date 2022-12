Slechts twee landen stonden vaker in een WK-finale dan Argentinië, maar de laatste wereldtitel dateert toch al van 36 jaar geleden. Treedt Lionel Messi op zijn 35ste eindelijk in de voetsporen van Diego Maradona? Messi, de mythe, een levensverhaal in drie delen. Vandaag deel 1: hoe een Argentijnse jongen eigenlijk te klein bleek voor topvoetbal.