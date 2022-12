Extra wapen voor Frankrijk in WK-finale? “Karim Benzema is fit en mag terugkeren naar Qatar”

Kan Frankrijk zondag in de WK-finale tegen Argentinië alsnog een beroep doen op Karim Benzema. De spits blesseerde zich aan de dij net voor de start van het tornooi en keerde terug naar zijn club Real Madrid. Die zou hem nu willen vrijgeven volgens de Spaanse krant El Mundo Deportivo, want zijn blessure lijkt geheeld.

Benzema blesseerde zich in Qatar op training, enkele dagen voor de eerste groepsmatch van Frankrijk tegen Qatar. Na enkele tests bleek dat zijn WK er op zat nog voor het was begonnen.

Maar kijk. De winnaar van de Ballon d’Or heeft intussen de trainingen bij Real Madrid hervat en zou fit zijn. Hij kan dus terugkeren naar Qatar en zou daarvoor de toestemming krijgen van zijn club, meldt El Mundo Deportivo. Dat mag ook, want Frankrijk riep geen vervanger op toen Benzema moest afhaken.

Of Benzema zondag effectief van de partij zal zijn, is nog niet bekend. Uiteindelijk is het aan de speler zelf en aan bondscoach Didier Deschamps om dat te beslissen.