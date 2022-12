Maaseik vlot naar play-offs in CEV Cup volleybal

Maaseik heeft zich woensdag voor de kwartfinales van de CEV Cup geplaatst. In de terugwedstrijd van zijn achtste finale nam het met 3-0 de maat van het Zwitserse Amriswil.

De setstanden waren 25-15, 25-14 en 25-17. De heenwedstrijd hadden de Limburgers twee weken terug al met 2-3 gewonnen.

In de play-offs neemt Maaseik het op tegen het Tsjechische Ceske Budejovice, dat het Zwitserse Schönenwerd uitschakelde. De winnaars van de play-offs treffen in de kwartfinales een team dat derde wordt in de Champions League.