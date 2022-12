Menen verliest ook vierde wedstrijd in Champions League volleybal: Polen meer dan maatje te groot

Ook in de vierde match van de eerste Champions League-campagne in de clubgeschiedenis van Menen bleken Europese toppers als het Italiaanse Trentino en het Poolse Kedzierzyn te hoog gegrepen voor de West-Vlamingen: 3-0.

In Polen hield Menen het woensdagavond een dik uur vol, maar Kedzierzyn bedreigen zat er nooit in. Enkel in de derde set scoorde Decospan meer dan twintig punten. De Polen bleken zoals verwacht meer dan een maat te groot.

Om alsnog een derde plaats in de poule D van de Champions League uit de brand te slepen en Europees verder te bekeren in de CEV Cup moet Menen in januari thuis winnen van het Tsjechische Karlovarsko. Zondag wacht het team van trainer-coach Frank Depestele nog een belangrijker opdracht. Na de 0-3-zege in de heenmatch in Waremme mag Menen het finaleticket voor de beker van België in eigen zaal nooit laten liggen. (id)

KEDZIERZYN - MENEN 3-0

SETSTANDEN: 25-16, 25-17, 25-21

MENEN: Van Hoyweghen, Dermaux, Sinnesael, Van deVelde, Capet en Hänninen; libero: Stuer. Kwamen in: Ocket, Kindt en Vanneste