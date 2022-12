REACTIES. Fransen kunnen zondag voor tweede keer op rij wereldkampioen worden: “Nu even vieren, maar het werk is nog niet af”

Frankrijk gaat zondag in de WK-finale tegen Argentinië voor een tweede wereldtitel op rij. Marokko werd in de halve finale met 2-0 verslagen. Blijdschap alom bij de Fransen: “Wat we presteren is uniek.”

Doelpuntenmaker Theo Hernandez: “Ik moet denken aan mijn broer”

Theo Hernandez opende al na vijf minuten de score voor de Fransen. “Het is uitzonderlijk wat we doen, ongelooflijk. Twee finales op rij, dat is speciaal”, vertelde hij na de wedstrijd. “Het was heel zwaar, we hebben hard moeten strijden. Maar het is gelukt, dat is het allerbelangrijkste.”

Theo Hernandez kwam in de basiself bij Frankrijk nadat zijn broer Lucas zich zwaar blesseerde in de eerste groepsmatch tegen Australië. “Ik denk nu aan hem, hopelijk is hij er bij zondag. Toen hij het tornooi moest verlaten zei hij mij dat ik de finale moest halen. Wel, we gaan hard werken om nu ook te winnen. Een WK-finale spelen is een jongensdroom. Ik ga nu eerst genieten van deze zege met de ploegmaats en met de familie. En dan richten we ons op zondag. Het werk is niet af.”

© EPA-EFE

Bondscoach Didier Deschamps: “Fier op wat we hebben gepresteerd”

Bondscoach Didier Deschamps had tranen in de ogen na de wedstrijd. “Ik ben fier op wat we hebben gepresteerd. We zijn nu een maand samen met de spelers, het is niet simpel maar iedereen heeft heel hard gewerkt om hier te geraken. En nu gaan we door.”

© REUTERS

President Emmanuel Macron: “Mengeling van generaties”

De Franse president Emmanuel Macron was aanwezig in Qatar. “Ik ben heel fier. Onze landgenoten hebben dit plezier nodig, sport kan dit geven. Ik was heel nerveus, want de Marokkanen waren sterk. Maar we hebben een fantastisch team, een mengeling van verschillende generaties. Griezmann, Giroud, Mbappé en co waren fantastisch. En de jonge Kolo Muani maakt de tweede goal. Dat zegt alles, we zitten ook goed voor de toekomst. Deschamps levert fantastisch werk. Het is nu zijn derde finale: eentje als speler en twee als coach. De vorige twee heeft hij gewonnen, dus dat zal ook nu gebeuren. Geen twee zonder drie; We zullen de Wereldbeker naar huis nemen.”