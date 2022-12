Hubo Handbal is snel klaar met Houthalen in kwartfinale beker van België

Hubo Handbal zit bij de laatste vier in de beker van België. De fusieploeg kwam op het veld van eersteklasser Houthalen nooit in de problemen.

Geen Bolaers, Devisch, Baart en Dupont bij Hubo Handbal, Ruben Vanhoudt van Houthalen behield het vertrouwen in de ploeg die zaterdag in Izegem een nederlaag aangesmeerd kreeg.

Hubo Handbal wilde snel de beslissing forceren. En dat lukte, Houthalen kreeg het in de beginfase in verdediging niet belopen. De snelle omschakelingen van de bezoekers leverden gemakkelijke doelpunten op en Hubo Handbal was met Heeren en Di Giacomo dodelijk efficiënt vanop de hoeken. Al na een kwartier stond er een verschil van zes doelpunten op het scorebord, 4-10. Houthalen kende even een goede periode, herleidde de achterstand tot vier goals maar moest dan in de slotminuten van de eerste helft toch weer plooien voor de overmacht: 10-17.

In de tweede helft ging de riem eraf bij Hubo Handbal maar dat was voor de thuisploeg niet voldoende om opnieuw in de buurt te komen van de tegenstander. Even werd het verschil herleid tot vijf goals, maar dichter kwam de thuisploeg niet.

HOUTHALEN: Arts, Grevesse, Linten 1, Janssens, Poelmans 3, Schepers 6, Op Het Veld 3, Van De Voorde 1, Haex 4, Vanhout, Kelchtermans 1, Van Vlierden 1, Follon 5, Hellemans.

HUBO HANDBAL: Di Giacomo 8, Heeren 4, Carvalhais 2, Rodado 1, Bertels 2, Vanhove, Marchal 2, Degbey 3, Qerimi 3, Glesner 2, Siraut, Schellingen 1, Gevers 3, Mercken 1, Boiten 1.

Ook Bocholt bij de laatste vier

Na Hubo Handbal en Sporting Pelt heeft ook Bocholt zich geplaatst voor de halve finales van de beker van België. Bocholt kende in Doornik een moeilijk eerste kwartier maar zette in het tweede kwartier orde op zaken. Bocholt, dat aan de rust leidde met 10-19, kwam in de tweede helft niet meer in de problemen en won met 23-36.

Tweedeklasser Sprimont tenslotte plaatste zich als laatste club voor de halve finales. Sprimont had geen moeite met ligaploeg Lokeren.