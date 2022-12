Wat een invalbeurt: Fransman Randal Kolo Muani scoort op WK na 44 seconden bij eerste baltoets

Het doelpunt van de speler van Eintracht Frankfurt was de derde snelste goal door een invaller op het WK. De Uruguayaan Richard Morales scoorde in 2002 in Zuid-Korea al na 18 seconden na zijn invalbeurt. Hij deed dat tegen Senegal. De Deen Ebbe Sand scoorde in 1998 op het WK in Frankrijk na 22 seconden tegen Nigeria.

