Greenyard Maaseik speelt ook na Nieuwjaar nog Europees. Na de 2-3-zege in Zwitserland veegden de Maaslanders in de eigen Steengoed Arena de vloer aan met Amriswil: 3-0. In de play-offronde moet Maaseik het in januari opnemen tegen Ceske Budejovice uit Tsjechië.