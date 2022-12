Alexandre Vinokourov praat met Mark Cavendish: “Ik wil eindelijk een topspurter bij Astana”

Mark Cavendish en Quick-Step Alpha Vinyl gingen op het einde van het seizoen uit elkaar. De Brit zou de hoeksteen vormen van het nieuwe team van Jérôme Pineau. Dat zou ontstaan uit B&B Hotels-KTM uit te breiden, maar de extra sponsors kwamen er niet. En het team houdt op te bestaan.

De jacht op Cavendish is dus geopend. Het Amerikaanse Human Powered Health, met ploegleider Hendrik Redant en general manager Ro De Jonckere, wil de ex-wereldkampioen inlijven. Het ProTeam hoopt zo een wildcard te verkrijgen voor de Tour de France. Cavendish deelt daar het record aantal ritzeges (24) met Eddy Merckx en wil nog minstens één keer toeslaan.

Maar nu komt ook Astana Qazaqstan in beeld. “Ik heb hem gebeld en gezegd dat als hij vrij was, we konden praten”, vertelde manager Alexandre Vinokourov aan Cyclingnews. “Hij is 37, maar wat er echt toe doet is of hij gemotiveerd is. Ik won goud op de Olympische Spelen toen ik bijna 40 was.”

Vinokourov praatte al met het management van Cavendish. “We moeten tot een volledig akkoord komen, voorlopig is er nog niets beslist. Ik wil hem er graag bij. In onze zestienjarige geschiedenis hebben we nog nooit een echt grote sprinter gehad.”

Opmerkelijk: in 2012 won Vinokourov goud in de olympische wegrit in Londen. Cavendish was toen favoriet. “Misschien is het door mij dat hij nu geen Sir Cavendish is”, grapte Vinokourov.