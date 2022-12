WHO hoopt dat 2023 het einde van de coronapandemie inluidt: “Maar het virus zal blijven”

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is optimistisch dat de wereldwijde noodtoestand wegens de coronapandemie volgend jaar opgeheven kan worden.

De hoop is om volgend jaar te kunnen zeggen: “Dit is geen pandemie meer”, zei WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus woensdag. Anderzijds is het echter ook zo klaar als een klontje dat “het virus zal blijven”. Vaccins, medicatie en gedragsregels moeten echter volstaan om het virus in te dammen.

Het komt niet aan de WHO toe om een pandemie als “voorbij” te bestempelen, aangezien het begrip ‘pandemie’ niet in het WHO-instrumentarium voorkomt. De Wereldgezondheidsorganisatie kan enkel de “noodtoestand van internationaal belang op het vlak van de volksgezondheid” opheffen. Die werd eind 2020 in het leven geroepen wegens corona.