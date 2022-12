Frankrijk rekent in de halve finale van het WK voetbal tegen Marokko op zijn sterspeler Kylian Mbappé. In de opwarming liep het alvast mis: hij trapte een bal keihard in het gezicht van een Franse supporter. De spits ging wel meteen kijken en troostte de man. Hopelijk voor de Fransen is zijn vizier tijdens de match beter gericht.