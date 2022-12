Jan Ullrich weer aan de beterhand na verslaving, met dank aan… Lance Armstrong: “Zonnige rit met vriend”

‘Een zonnige rit met een vriend’, postten beide ex-kampioenen op de sociale media. Armstrong en Ullrich leverden jaren strijd tegen elkaar in de Tour de France, maar zijn intussen goede vrienden geworden. De Amerikaan, die zal zijn Tourzeges zag afgenomen worden na zijn dopingbekentenis, schoot Ullrich enkele jaren geleden te hulp toen die aan lager wal was geraakt. Hij stond hem in 2018 bij in een Zwitsers afkickcentrum nadat hij twee keer werd opgepakt. Hij zat zwaar aan de alcohol en de drugs. “Hij wist niet dat ik zou komen en zelf wist ik ook niet goed hoe ik dat gesprek moest aanpakken. Ik had nog nooit iemand in zo’n toestand gezien. We hebben allemaal wel een of meer wat gekke vrienden, maar een mens die zo ver weg was, dat was verschrikkelijk moeilijk om te zien”, zei Armstrong daar over. Ullrich herpakte zich en was later zelfs te gast in The Move, de podcast van Armstrong. Maar vorig jaar liep het weer mis. Hij werd tijdens een vlucht van de Caraïben naar Duitsland uit het vliegtuig gezet na een tussenlanding. Hij dwaalde rond in het Mexicaanse Cancun en belandde finaal in het ziekenhuis. Waarop Armstrong meteen naar ginder vloog; “Hij lag daar vastgebonden aan een bed, niet van deze wereld... Verschrikkelijk, het ergst mogelijke zicht dat je je kan inbeelden.” Armstrong kan Ullrich opnieuw overtuigen om zich te laten opnemen in de Zwitserse afkickkliniek. Met succes blijkt nu.

