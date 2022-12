Bavo en Wilfriend Porters. “Het was een moeilijke periode.” — © Karel Hemerijckx

Lummen

Groothandels Porters in Lummen ging op 3 juli 2019 helemaal in vlammen op. Het levenswerk van drie generaties was verloren. Maar op identiek dezelfde plaats herrees een gloednieuw gebouw en zaterdag openen Wilfried (50) en Bavo Porters (84) opnieuw de deuren.