Bilzen

Nergens in Vlaanderen zitten er in verhouding zoveel werkzoekenden in een opleidingstraject als in Limburg. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Werk Jo Brouns (cd&v). “Ruim 70 tot 80 procent van die opleidingen leidt tot een job”, zegt de Limburgse VDAB-topman Joris Philips.