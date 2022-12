Gemeenteraad donderdag: nieuwe schepen Christel Jorissen legt eed

Van bij het begin van de legislatuur had cd&v, dat met een volstrekte meerderheid bestuurt in Nieuwerkerken, aangekondigd dat er na vier jaar wijzigingen zouden komen in het schepencollege. Eind december stopt Luc Vaes, als schepen van openbare werken. Een aantal bevoegdheden verschuiven vanaf januari 2023, en Christel Jorissen komt erbij als nieuwe schepen. Zij legt tijdens de gemeenteraad alvast de eed af. Er staan verder nog elf andere punten op de agenda, zoals de subsidies aan sportverenigingen en socio-culturele verenigingen. Ook de aanpassing van de douches van VV Nieuwerkerken zal worden besproken. len