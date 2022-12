Op dit moment is schaatsen op natuurijs heel risicovol. — © MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Hasselt

Het vriest de stenen uit de grond, maar voorlopig is dat niet voldoende om schaatsen op natuurijs mogelijk te maken. “Nu gaan schaatsen is riskant”, zegt onze weerman Ruben Weytjens. Al is er nog een sprankel hoop: “Zaterdagochtend kan het misschien wel.”