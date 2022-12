Lummen/Heusden-Zolder

Woensdagavond draaiden de Lummense en Heusden-Zolderse vrijwilligers hun laatste shift in het vaccinatiecentrum van Midwest-Limburg. “Van 15 tot 19 uur ontvingen we 300 mensen en we haalden net de kaap van 20.000 vaccinaties. Daarna namen we afscheid van de vrijwilligers met een hapje en een drankje”, aldus centrumverantwoordelijke van Mid-West Els De Wit.