Drie verdachten in corruptiezaak Europees Parlement blijven in voorlopige hechtenis

De raadkamer heeft woensdag de voorlopige hechtenis bevestigd van drie verdachten in het onderzoek naar corruptie bij het Europees Parlement. Voor een vierde verdachte, Eva Kaili, is de zaak uitgesteld naar 22 december. Dat heeft het federaal parket gemeld. Intussen blijkt dat het de Staatsveiligheid in ons land was die de bal aan het rollen heeft gebracht.

Volgens het federaal parket loopt er al enkele maanden een onderzoek omdat de speurders van de federale gerechtelijke politie vermoeden dat een land uit de Perzische Golf probeert om de economische en politieke besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden, door aan derden met een politieke en/of strategische positie binnen het Europees Parlement grote geldbedragen te betalen of aanzienlijke geschenken aan te bieden. Die betrokken Golfstaat zou Qatar zijn, waar momenteel het WK voetbal plaatsvindt.

In dat onderzoek werden afgelopen vrijdag zestien huiszoekingen verricht in Elsene, Schaarbeek, Kraainem, Vorst en Brussel, en werden zes personen opgepakt. Vier van hen werden onder aanhoudingsbevel geplaatst. Het gaat om de intussen geschorste vicevoorzitter van het Europees Parlement Eva Kaili (S&D), haar partner Francesco Giorgi, het Italiaanse voormalige Europarlementslid Pier Antonio Panzeri en de Brussels-Italiaanse lobbyist Nicolo Figa-Talamanca.

Speurders van de federale gerechtelijke politie namen de voorbije dagen al 1,5 miljoen euro in beslag. In de woning van Pier Panzeri werd vrijdag 600.000 euro cash in beslag genomen, terwijl de vader van Eva Kaili, die vrijdag met zijn echtgenote in Brussel verbleef, aan zijn hotel werd opgepakt met een koffer vol bankbiljetten. Volgens Knack en Le soir had de man zo’n 600.000 euro bij. Later die dag kon ook Eva Kaili opgepakt worden en volgde een huiszoeking in haar woning. Kaili zou om en bij de 150.000 euro in haar bezit gehad hebben.

Staatsveiligheid

Woensdag maken Knack en Le soir op basis van informatie uit goed ingelichte bronnen ook bekend dat het gerechtelijk onderzoek naar de mogelijke corruptie startte na een inlichtingenonderzoek door de Staatsveiligheid. Dat wordt ook bevestigd door minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). De Staatsveiligheid doorzocht ook het huis van de Italiaan Pier Antonio Panzeri, de vermeende ‘orkestleider’ achter de corruptie.

De Staatsveiligheid werkt niet op politieke partijen of mandatarissen, maar wel op dreigingen, aldus Knack. Binnen die opdracht kan het alsnog gebeuren dat namen van politici of partijen in het vizier komen van de inlichtingendienst.

Informatie

De belangrijkste opdracht van de Staatsveiligheid is informatie inwinnen over activiteiten die een bedreiging kunnen vormen voor de veiligheid van de staat, zoals onder meer “inmenging in beslissingsprocessen”. En wat blijkt? Al in 2021 lanceerde de Staatsveiligheid een intelligence-onderzoek naar inmenging door een vreemde mogendheid. Het is dat onderzoek dat uiteindelijk uitmondde in het gerechtelijk onderzoek dat Europa vandaag in de ban houdt. De Standaard berichtte woensdagochtend al dat “een verslag van de inlichtingendiensten, dat enkele maanden geleden opgemaakt werd” aan de basis ligt van het gerechtelijk onderzoek. De Staatsveiligheid geeft geen commentaar.

Volgens informatie van Knack en Le soir werkte de Staatsveiligheid ook met vijf Europese zusterdiensten samen op dit dossier.

Huiszoeking

Een cruciale stap in het inlichtingenonderzoek was een doorzoeking (een zogenoemde BIM - Bijzondere Inlichtingenmethoden) van het huis van het voormalige Italiaanse Europarlementslid Pier Antonio Panzeri, die inmiddels is aangehouden. Daarbij trof de Staatsveiligheid volgens de bronnen van Knack en Le Soir 700.000 euro cash aan.

“Dit is het SKY-ECC van de omkoping”, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) in een reactie aan Knack en Le soir. “Een gamechanger waar de Veiligheid van de Staat gedurende meer dan een jaar heeft aan gewerkt, samen met buitenlandse inlichtingendiensten, om vermoedelijke omkoping van leden van het Europees Parlement door verschillende landen in kaart te brengen.”