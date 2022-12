Van Sandra Kim tot K3: Karen Damen krijgt een musical

Vorige week ging het doek van het NT Gent al een eerste keer omhoog voor het tweede seizoen van James de Musical. Erik Van Looy mocht toen de spits afbijten. Donderdag steekt James Cooke een hele show in elkaar voor zijn goede vriendin Karen Damen. “Het was met haar dat ik mijn allereerste stappen in tv-land durfde zetten. Nu vond ik het tijd om eens iets bijzonder terug te geven. Ik denk dat we over haar leven zelfs twee musicals kunnen maken.” Maar donderdag blijft het toch bij één. Wat we mogen verwachten? Iets met Sandra Kim, haar leven bij K3, maar ook de moeilijkere momenten. Zoals toen ze in één week haar moeke en ongeboren baby verloor.(nco)

© Thomas Geuens

James de musical, om 21 uur op Play4 en GoPlay