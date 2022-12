Teambaas Patrick Lefevere is er gerust op: “Remco Evenepoel gaat nog beter worden”

Remco Evenepoel (22) heeft een knaljaar achter de rug, dat no moeilijk te evenaren valt. Maar Patrick Lefevere, ploegmanager bij Soudal-Quick-Step is resoluut: “Hij gaat nog beter worden.”

2022 was een grand cru voor Remco Evenepoel. Hij won vijftien koersen, met daarbij de klassiekers Luik-Bastenaken-Luik en Clasica San Sebastian. Maar de hoogtepunten vielen in het najaar, met eerst de eindzege in de Ronde van Spanje en als kers op de kaart de wereldtitel in de wegrit in het Australische Wollongong.

Het regent dan ook prijzen voor Evenepoel. Hij won al de Flandrien van Het Nieuwsblad, de Kristallen Fiets, de Nationale Trofee voor Sportverdienste, de Velo d’Or en recent nog de Vlaamse Reus.

Beter doen de komende jaren is geen sinecure. “Hij staat al heel ver staat in zijn ontwikkeling, maar ik denk niet dat een jongen van 22 jaar al volgroeid is”, vertelt hij in het nieuwe nummer van RIDE Magazine. “Fysiek en mentaal kan hij nog wat sterker worden en dan heeft hij straks ook nog de ervaring waar hij op terug kan vallen. Als hij gezond blijft, gaat hij nog beter worden.”