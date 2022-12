Luidruchtige bromfiets in beslag genomen in Genk

De politie Carma heeft zaterdagnamiddag rond 16.10 uur een bromfiets in beslag genomen nadat die met de nodige geluidsoverlast door Genk reed. De bestuurder is uitgenodigd voor een gesprek met burgemeester Wim Dries.

Een patrouille van de politie Carma merkte de bromfietser zaterdag op aan de Koning Boudewijnlaan. De bromfiets maakte een hard en schel geluid. Op de Nieuwe Kempen werd de bestuurder tegengehouden voor een controle. Daarbij bleek dat op de bromfiets een speciale uitlaat met twee einddempers gemonteerd was. De politie nam het voertuig bestuurlijk in beslag en stelde de nodige pv’s op. De overtreder is uitgenodigd voor een gesprek met de burgemeester van Genk Wim Dries. “Als er hinder en overlast is, moet er opgetreden worden”, zegt hij.

Geluidshinder

De politie Carma en Stad Genk ontvangen regelmatig klachten over geluidshinder van onder meer quads, auto’s met sportuitlaten en motors die te snel optrekken. Daarom zijn de (anonieme) politieploegen steeds alert om overtreders te betrappen en worden er gerichte verkeersacties gedaan. Luidruchtige voertuigen kunnen altijd gecontroleerd worden.

De stad Genk heeft ook een retributiereglement waarbij een voertuig in beslag genomen kan worden als de bestuurder voor een acuut gevaar zorgt door bijvoorbeeld op het achterwiel te rijden of te driften. Ten slotte hangen er bij de camera’s in de Stalenstraat ook vier microfoons om de geluidsoverlast te registreren. Het proefproject is recent afgerond. siol