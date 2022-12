Bij ‘Avatar: The way of water’ heb je alvast zeven verschillende kijkopties in de bioscoop. — © ISOPIX

Een bioscoopbezoek was vroeger geregeld met een kaartje kopen. Tegenwoordig komt daar, zeker bij blockbusters, keuzestress bij kijken. Bij pakweg ‘Avatar: The way of water’ heb je alvast zeven kijkopties bij Kinepolis. Van ScreenX tot 3D, van Imax 3D HFR tot 4DX. Wat is het verschil? En wat kost het?