Belgisch leger focust in 2023 op Litouwen, Roemenië en Niger

Het Belgische leger zal volgend jaar gemiddeld 570 militairen inzetten voor militaire operaties in het buitenland. Naar het einde van het jaar toe worden dat er bijna 1.000. Dat heeft minister van Defensie Ludivine Dedonder woensdag aangekondigd op een persconferentie van Defensie over de plannen voor volgend jaar. De focus van de inzet van militaire middelen ligt op Litouwen, Roemenië en Niger.

Na het losbarsten van de oorlog in Oekraïne is de inzet in het kader van collectieve verdediging en ontrading een prioriteit geworden. De grootste detacheringen kaderen dan ook in de NAVO-missies ter versterking van de oostflank. Meer concreet gaat het om een bijdrage van een landdetachement van 250 militairen in Litouwen in het kader van de enhanced Forward Presence (eFP) Battle Group. Daarnaast zal ons land ook opnieuw deelnemen aan de Baltic Air Policing om het Baltisch luchtruim te verdedigen. Daar gaat het om een F-16-detachement met 65 krachten.

Vanaf juli 2023 zal ons land ook 240 militairen naar Roemenië sturen. Die zullen zich daar aansluiten bij de Collective Defence Battle Group (CD BG).

Daarnaast blijft het leger ook actief op het vlak van crisisbeheer in de Sahel en Centraal-Afrika en op het vlak van terrorismebestrijding in het Midden-Oosten. De belangrijkste bilaterale missie - ‘New Nero’ - situeert zich in Niger. Het gaat daar om operationele ondersteuning, hulp bij de bouw van een Nigerese compound en hoofdkwartier, en de financiering van individuele en collectieve uitrusting van de Nigerese troepen.