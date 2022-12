Novak Djokovic is nu al een tennislegende maar hij heeft nog één doel: “Ik wil olympisch goud in Parijs”

Met 21 grandslamzeges is Novak Djokovic nu al een van de beste tennissers ooit. Maar de 35-jarige Serviër is nog lang niet voldaan. Nog zeker één belangrijk hoofddoel wil hij verwezenlijken: “Ik mis nog olympisch goud.”

91 tennistornooien won Novak Djokovic al bij de profs. Daarbij negen keer de Australian Open, zeven keer Wimbledon, drie keer de US Open en twee keer Roland Garros. Hij won ook zes keer de ATP-finale. Toch ontbreekt er nog iets op zijn palmares: “Ik wil een gouden olympische medaille pakken”, vertelde hij op de Russische televisie.

De Olympische Spelen en Novak Djokovic vormen geen goed huwelijk. Vier keer nam hij al deel, maar verder dan een bronzen plak in Peking 2008 kwam hij nog niet. In 2021 in Tokio speelde hij sterk, maar in de halve finale tegen Alexander Zverev kende hij een offday. “Tot dat moment speelde ik briljant, maar ik had het gevoel dat ik zowel mentaal als fysiek uitgeput was”, vertelt hij daarover. Djokovic was zo van slag dat hij later ook het duel om het brons verloor van Pablo Carreno Busta.

Het moet dan maar gebeuren in Parijs, in 2024. Op de terreinen van Roland Garros. “Een olympische gouden medaille is mijn grootste wens en ik zal er alles aan doen om die alsnog waar te maken.”