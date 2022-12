Hasseltse Clarenhofkapel wordt zondagmiddag een knus klankbad

Hasselt

Eens geen goesting in het zoveelste stukske vlaai bij de bomma zondagmiddag? Wel, hier is uw uitweg. Zondag 18 december organiseren de concertminnede dames van Sardien in samenwerking met het Leuvens collectief Fabrik een liveconcert met ambient muziek van componisten Martyna Basta (Unsound, Rewire, ...), Liew Niyomkarn, Neil Brookes en Ravioli in de Hasseltse Clarenhofkapel. Die kapel heeft sowieso al een erg fraai gewelf (met daarop plafondschilderingen van Nick Ervinck) maar wordt voor dit event nog verder aangekleed met zachte sculpturen van textielkunstenaar Mirthe Tibos waar je in kan wegzakken en genieten van de muziek. Start om 15 uur, tickets 6 euro. En wat lezen we aan het eind van het persbericht? Er is taart! Pak uw bomma mee. cru