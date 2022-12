Congolese krijgsheer Bosco ‘Terminator’ Ntaganda naar België overgebracht

De Congolese krijgsheer Bosco Ntaganda, die tot dertig jtaar gevangenisstraf is veroordeeld wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, is vanuit Den Haag overgebracht naar België, zo meldt het Internationaal Strafhof (ICC) woensdag.

De 49-jarige Bosco Ntaganda, bijgenaamd “Terminator”, werd in 2019 veroordeeld voor wreedheden die hij begin jaren 2000 in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo heeft begaan.

“Bosco Ntaganda is overgebracht en aangekomen in het Koninkrijk België om zijn gevangenisstraf uit te zitten in de gevangenis van Leuze-en-Hainaut”, aldus het ICC in een verklaring. “Het ICC vertrouwt op de steun van staten voor de tenuitvoerlegging van zijn vonnissen en waardeert ten zeerste de vrijwillige medewerking van de Belgische regering in deze zaak”, aldus ICC-griffier Peter Lewis in de verklaring.

Misdrijven tegen menselijkheid

Bosco Ntaganda, geboren in Rwanda, is veroordeeld voor vijf misdrijven tegen de menselijkheid en dertien oorlogsmisdrijven, waaronder moord, seksuele slavernij, verkrachting en het inzetten van kindsoldaten. Hij is de eerste persoon die door het ICC is veroordeeld wegens seksuele slavernij. Vorig jaar heeft het ICC in beroep zijn straf van 30 jaar bevestigd.

De rechters noemden de rol van Bosco Ntaganda bij de misdaden die zijn troepen in 2002 en 2003 in Ituri, in het noordoosten van Congo hadden gepleegd, cruciaal. Als generaal in het leger van Congo van 2007 tot 2012 werd hij later stichtend lid van de rebellengroep M23, die uiteindelijk in 2013 werd verslagen door de Congolese regeringstroepen.

Volgens NGO’s zijn sinds het begin van het geweld in 1999 meer dan 60.000 mensen omgekomen in de onstabiele, mineraalrijke regio.