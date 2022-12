Niet alle boeren even zwaar getroffen door dure meststoffen en energie

De uitgaven voor meststoffen zullen dit jaar, als gevolg van de gascrisis, met naar schatting 86 procent stijgen in de landbouw. Energie zou ruim 67 procent duurder uitvallen, terwijl de kosten voor diervoeder met bijna 23 procent zijn gestegen. Deze hogere kosten wegen op het inkomen van de landbouwers, maar niet voor elke sector in dezelfde mate, zo blijkt uit de jongste cijfers van Statbel.

De rendabiliteit verschilt naargelang de technisch-economische oriëntatie van de bedrijven. Zo konden de graanboeren over het algemeen profiteren van de prijsstijging voor graan als gevolg van de oorlog in Oekraïne, terwijl ook het geproduceerde volume hoger lag dan in 2021. De waarde van de graanproductie zou 58,2 procent hoger liggen dan de vorige campagne, zegt Statbel.

Ook voor andere teelten stegen de prijzen en de opbrengsten, zij het in mindere mate. De bietenteelt bijvoorbeeld zag de productiewaarde met 28,1 procent toenemen, de aardappelteelt met 19 procent tegenover voorgaande campagne.

Tuinbouw

In de tuinbouw daarentegen zijn de prijzen niet zo veel gestegen en daalde de productie. Veel producenten bouwen hun teelten af omdat ze door de duurdere energie en meststoffen minder rendabel kunnen produceren. De productiewaarde van groenten zou dit jaar dan ook met 4,5 procent dalen, zegt Statbel. Bij de fruitteelt is er globaal zelfs een daling met 6,8 procent tegenover vorig jaar, met zowel minder volume als lagere prijzen.

Ook de veelteelt kende een lager volume, vooral bij de varkensteelt (-9,2 procent), maar dat wordt wel gecompenseerd door hogere prijzen (+45 procent voor varkensvlees), waardoor de globale productiewaarde van de Belgische vleessector met 23,7 procent is gestegen. Bij de melk- en eierproductie was de prijsstijging zelfs nog uitgesprokener, met respectievelijk een 50 en bijna 75 procent hogere productiewaarde tegenover vorig jaar.