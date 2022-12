Hij heeft slechts één arm, maar droomt van NBA: dunk in Amerikaanse universiteitscompetitie gaat de wereld rond

De Amerikaan Hansel Emmanuel (19) heeft zijn eerste punten, gemaakt voor de Northwestern State University en in de NCAA. Waaronder een dunk en dat een primeur, vermits Emmanuel slechts één arm heeft. Dat belet de in de Dominicaanse Republiek geboren speler niet om op een hoog niveau aan te treden. “Ik heb mijn familie trots gemaakt”, reageerde hij fier na de partij. Hansel Emmanuel droomt om ooit in de NBA te spelen.

De 19-jarige en 1m98 grote Hansel Emmanuel is al een tijdje een begrip op sociale media. De 19-jarige Amerikaan met roots in de Dominicaanse Republiek (geboren in de hoofstad Santo Domingo) is een sterke guard.

Emmanuel verloor op jonge leeftijd jammer genoeg zijn linkerarm bij een ongeluk. Na een zware revalidatie wilde hij absoluut opnieuw basketten en maakte zijn ambitie/droom waar. Sinds dit seizoen komt hij uit voor de Northwestern State University in de NCAA, de Amerikaanse universiteitscompetitie. In de NCAA heeft hij nu ook zijn eerste punten gemaakt. Tegen Louisiana-Monroe tekende hij in acht minuten voor 5 punten, waaronder een dunk, en 2 rebounds. Zijn team won met 71-93. “Ik heb mijn familie trots gemaakt. “Ik blijf keihard werken en zal nooit opgeven,” gaf hij na de wedstrijd mee.