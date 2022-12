Tienduizenden militanten verwacht op nationale betoging voor koopkrachteisen, NMBS legt extra treinen in

De drie vakbonden verwachten vrijdag in Brussel enkele tienduizenden militanten voor opnieuw een actie om meer koopkracht te eisen. De betoging start om 10 uur aan het Noordstation. Om al die betogers tijdig ter plaatse te krijgen, legt de NMBS extra treinen in.

De bonden beslisten eind november om opnieuw op straat te komen. Dat gebeurde nadat de federale regering met haar voorstel was gekomen om de loononderhandelingen tussen bonden en werkgevers vlot te trekken. Dat voorstel volstaat niet voor de bonden. De marge voor opslag boven de index blijft 0 procent, maar bedrijven die goed draaien, kunnen hun personeel wel eenmalig een cheque tot 750 euro geven.

“We krijgen nog altijd veel vragen en opmerkingen van mensen die moeilijkheden ondervinden om zaken te betalen”, zegt ACV-woordvoerder David Van Bellingen. De vakbonden eisen ook een echt plafond op de energieprijzen en willen dat “de aanvallen op de index stoppen”.

Niet eerste actie

Het is niet de eerste koopkrachtactie van de bonden. Op 9 november was er nog een nationale actie- en stakingsdag. Hoeveel volk de bonden deze keer op de been zullen krijgen, is moeilijk in te schatten.

De christelijke bond ACV rekent op “enkele tienduizenden”, maar wijst op de korte “rekruteringsperiode”. De liberale bond ACLVB zegt te rekenen op 1.500 leden, de helft van de vorige nationale betoging op 20 juni.

Om die betogers ter plaatse te krijgen, legt de NMBS acht extra treinen in. De spoorwegmaatschappij waarschuwt dat het druk kan zijn in de treinen door de toevloed van betogers. Anders dan het bus-, tram- en metroverkeer, zou het treinverkeer vrijdag normaal moeten verlopen. Vanuit verschillende steden legt de NMBS zelfs extra treinen in, die in het gewone transportplan worden ingepast.