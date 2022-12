Twee eetlepels pindakaas per dag geeft je darmflora een boost. Dat is de opvallende conclusie van een nieuw Amerikaans onderzoek dat verscheen in Clinical nutrition. En dat is slechts de zoveelste studie de laatste maanden die zich concentreert op die darmflora, die krioelt van de bacteriën. Maar wat doen die beestjes nu precies voor je lichaam en geest?