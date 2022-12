Federale regering klopt antitabaksplan af met deelstaten

De federale regering heeft woensdag het antitabaksplan afgeklopt met de deelstaten. De grote lijnen van dat plan, zoals een verkoopsverbod in grote winkels, waren al even bekend.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke zat woensdag samen met de bevoegde ministers van de deelstaten. Hij stelde er de maatregelen voor die de federale regering wil nemen, zoals een uitgebreider rookverbod in open lucht. Zo wordt de sigaret vanaf 2025 verboden in onder meer attractieparken, dierentuinen, kinderboerderijen en speelpleinen. In de horeca zullen bovendien de rookruimten moeten verdwijnen. De deelstaten zullen dat samen met de sociale partners uitwerken.

De federale regering onderzoekt tegen april 2023 welke beperkingen mogelijk zijn op sportterreinen en bij jeugdorganisaties. Er wordt een overleg opgestart met de federaties om roken te verbieden bij wedstrijden.

Tijdelijke verkooppunten, zoals op festivals, worden verboden vanaf 2025. Tegen 2028 mag geen tabak meer worden verkocht in voedingswinkels groter dan 400 vierkante meter. De verkopers zullen bovendien de identiteitskaart moeten vragen van iedereen die er jonger uitziet dan 25. De pakjes zullen ook niet meer zichtbaar in een rek mogen liggen.

De deelstaten zullen zich bijkomend inzetten voor preventie en om de schadelijke gevolgen van tabaksgebruik voor het milieu te verminderen.