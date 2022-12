Volgende week opnieuw tien graden en betere luchtkwaliteit

We zitten nu in de koudste week van het jaar, maar volgende week stijgt het kwik opnieuw ver boven de nul. Maandag halen we zelfs tien graden. En dat is ook goed nieuws voor de luchtkwaliteit.

Het lijkt misschien alsof de temperaturen al dagen onder nul liggen, maar dat is toch niet het geval. “In een gemiddelde winter, in de laatste dertig jaar, hebben we zes ijsdagen. Dat zijn dagen waarop het de hele tijd vriest. Maar in Ukkel staat de teller voorlopig nog altijd op nul”, zegt weerman Frank Deboosere.

En zo’n ijsdag zit er ook niet onmiddellijk aan te komen. Tijdens het weekend kunnen we spreken van een keerpunt. “Nu krijgen we droge polaire landlucht. In het weekend schakelen we over naar Atlantische zeelucht. En dat gaat een impact hebben op de minimumtemperaturen. Maandag zullen we aan zo’n tien graden zitten. Zondag komen er ook wolken opzetten die voor een soort isolatielaag zorgen. Die nachtelijke afkoeling met temperaturen onder het vriespunt zal dan ook verdwijnen. Ik voorspel geen nachtvorst meer volgende week. De eerste neerslag zou volgende week zou winters kunnen zijn, maar zal wel snel overgaan in regen. Het zal eerder een herfstweek, dan een echte winterweek zijn.”

Ook de prognose op lange termijn ziet er niet slecht uit. “De weermodellen zijn nog vrij uiteenlopend, maar ze geven voor januari en februari toch een zachte tot zeer zachte winter aan. Het omgekeerde zou ons eigenlijk ook verwonderen”, zegt Deboosere.

Luchtkwaliteit

Ook nog belangrijk om mee te geven is dat het slecht gesteld is met de luchtkwaliteit de laatste dagen. “Het is koud en windstil. De vervuiling blijft daardoor meer hangen, dan op dagen met meer wind”, zegt Frans Fierens van de Intergewestelijke Cel Leefmilieu. “Tijdens die koude dagen gaan mensen ook hun huis meer verwarmen en de laatste tijd zien we een toenemend gebruik van houtkachels. Het is een moeilijke boodschap om te brengen in deze tijden, maar dat is echt niet goed voor de luchtkwaliteit.”

Sinds begin december ziet Fierens de concentratie fijn stof toenemen. “Voor fijn stof is de norm 15 microgram per dag. In heel wat stations zitten we nu zelfs boven 20 tot 25 microgram per dag”, zegt hij. Ook de concentratie stikstofdioxide, typisch gelinkt met verkeer, ligt hoog. “Daar is de norm 25 microgram, maar we zien op heel wat meetplaatsen, vooral in de buurt van drukke verkeerssituaties, het dubbele daarvan.” Kleine kanttekening: de Wereldgezondheidsorganisatie heeft die normen eind 2021 wel verstrengd, waardoor statistisch gezien de situatie nu een pak slechter lijkt. “Maar toch valt het op”, zegt Fierens.

Volgende week zit er op het vlak van luchtkwaliteit gelukkig ook beterschap aan te komen. “Slecht weer, daarmee bedoel ik regen en wind, zijn eigenlijk altijd goed nieuws voor de luchtkwaliteit. Die Atlantische lucht is altijd goed. Als er een regenzone passeert, dan zie je die concentraties onmiddellijk naar beneden vallen.”

