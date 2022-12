OEFENMATCHEN. Anderlecht heeft nog werk voor de boeg na weinig hoopgevende draw, Standard verliest en AA Gent wint vlot

Anderlecht heeft nog werk voor de boeg, na een weinig hoopgevend 1-1 gelijkspel in de laatste oefenwedstrijd van de winterbreak, tegen het Poolse Rakow Czestochowa. Opvallend: Wesley Hoedt stond gewoon in de basis, nadat hij eerder deze week pas opnieuw met de A-kern mocht trainen nadat hij zijn onvrede had geuit toen hij op de bank belandde. Ook Standard lijkt nog niet helemaal ontwaakt uit zijn winterslaap, in hun laatste oefenwedstrijd verloren de Rouches met 0-1 van de Franse tweedeklasser Valenciennes. AA Gent won dan weer vlot van Heerenveen.

Anderlecht: weinig hoopgevend gelijkspel in laatste oefenmatch (met Hoedt in de basis)

Anderlecht-coach Brian Riemer begon met zowat zijn sterkste elf, met daarbij dus Hoedt én Zeno Debast, die zo zijn eerste minuten maakte sinds hij met de Rode Duivels op het WK in Qatar zat. Fabio Silva en Marco Kana ontbraken, en ook Moussa N’Diaye en Jan Vertonghen hadden nog onvoldoende training in de benen na het WK.

Op het kwartier kwam paars-wit op voorsprong: Amuzu – diep gestuurd door Wesley Hoedt – ging zijn man voorbij en bediende Refaelov, die de bal in doel binnen trapte. Minder nieuws kwam er iets later: Ethan Butera moest met een knieblessure naar de kant, een domper voor de zestienjarige die een sterke stage achter de rug had.

De Polen waren alleszins de betere ploeg en kregen enkele goeie kansen voor rust. Het middenveld met Ashimeru, Diawara en Verschaeren probeerde hoog druk te zetten, maar daar kwamen de bezoekers relatief makkelijk onderuit. Na rust – met Trebel opnieuw centraal in de verdediging – zat er bij paars-wit veel afval in het spel en kwam de hoge pressing die Riemer voor ogen heeft er niet uit. Op het einde scoorde Czestochowa dan ook de logische gelijkmaker.

Doelpunten: 17’ Refaelov 1-0, 90’ Musiolik 1-1

RSC Anderlecht: Van Crombrugge (46’ Verbruggen), Murillo, Debast (46’ Trebel), Hoedt, Butera (20’ Sadiki), Diawara, Verschaeren (73’ Stassin), Ashimeru (46’ Arnstad), Amuzu (46’ El Hadj), Refaelov (60 Angulo), Stroeykens

AA Gent neemt vlot de maat van Heerenveen

Op de zesde dag van hun winterstage in Oliva, oefende AA Gent tegen het Nederlandse Heerenveen. Bij de Buffalo’s verschenen Torunarigha en De Sart – terug na blessure – aan de aftrap. Toch was het Heerenveen dat in de openingsfase voor het eerste doelgevaar zorgde maar Nardi reageerde attent op een poging van Van Hooijdonk. Gent reageerde via Hong en Vadis maar op een vrije trap van de Friezen moest Nardi toch nog eens gevat tussenbeide komen.

Uiteindelijk was het toch de onvermijdelijke Cuypers die AA Gent op voorsprong bracht: een attente Odjidja recupereerde de bal en bediende de Gentse topschutter die doelman Mous kansloos liet (0-1). De Buffalo’s roken bloed en toen Cuypers door Samoise in stelling werd gebracht, verdubbelde de Gentse spits op slag van rusten ook meteen de Gentse voorsprong (0-2).

De tweede helft startte met twee wissels aan Gentse kant én een Fries doelpunt. Die vroege aansluitingstreffer bracht de Buffalo’s allerminst van de wijs want even later maakte een bedrijvige Salah er alweer 1-3 van. Halfweg de tweede periode was Salah bijna opnieuw aan het feest maar zijn poging werd gekeerd door de Heerenveen-doelman. De Friezen zetten nog een slotoffensief in maar op aangeven van Fofana tekende Hauge de 1-4 aan.

Doelpunten: 38’ Cuypers 0-1, 45’ Cuypers 0-2, 46’ Van Hooijdonk 1-2, 50’ Salah 1-3 en 90’ Hauge 1-4

AA Gent : Nardi (46’ Roef), Okumu, Ngadeu, Torunarigha (60’ Godeau), Samoise (60’ Fofana), Odjidja (46’ Hjulsager), De Sart (60’ Kums), Castro-Montes, Salah (60’ Hauge), Cuypers (60’ Depoitre) en Hong (60’ Nurio)

Standard overtuigt niet en verliest laatste oefenpot tegen Valenciennes

Van het zonnetje aan de Costa del Sol naar de vrieskou aan de Maas. Vijf dagen na hun terugkeer uit stage in Marbella kregen de spelers van Standard woesdagnamiddag de kans om hun winterbenen te testen tegen Valenciennes, het nummer zes uit de Franse Ligue 2. Bij de bezoekers uit Noord-Frankrijk één oude bekende aan de aftrap: centrale verdediger Jonathan Buatu (ex-STVV)

Ronny Deila maakte van de stage gebruik om een nieuw systeem te introduceren. De 3-5-2 van de heenronde werd ingeruild voor een 4-3-3. Met wisselend succes: de eerste oefenpot tegen Olympiakos (3-3) was veelbelovend, de laatste twee tegen Girona (0-1 verlies) en Nice (1-4 verlies) eerder teleurstellend, al had de vermoeidheid na een loodzware stage daar ongetwijfeld veel mee te maken.

Tegen Valenciennes toonde Standard dat er nog wat schaafwerk nodig is, maar dat er ook wel potentieel zit in de nieuwe veldbezetting met Davida, Ohio en Dønnum als beweeglijke en dynamische voorlinie. De thuisploeg domineerde, gaf achteraan weinig weg en legde bij momenten ook aardige, korte combinaties op de mat. Dønnum was in zijn element als linksbuiten en versierde kort voor het halfuur een strafschop. Dussenne trapte die hard naar de hoek, maar de Franse doelman Larsonneur pakte uit met een knappe redding. Nog voor de rust moest Dønnum naar de kant met een hoofdblessure, al leek die op het eerste zicht niet al te ernstig.

Na de pauze kreeg Standard het moeilijker. Voorin werd er weinig tot niets meer gecreëerd en aan de overkant likte een zondagsschot van Picouleau de Luikse lat. Met Perica, Melegoni en seizoensrevelatie Canak gooide Deila nog vers bloed in de strijd, maar buiten een kans voor Perica en eentje voor de later ingevallen Zinckernagel bleven ook zij offensief onmondig. Aan de overkant maakte de viermansdefensie een secure indruk, totdat invaller Kaba in minuut 80 volledig vrijstaand de 0-1 voorbij Bodart mocht koppen na een vrije trap. Een minuutje later moest Bodart zijn team behoeden voor een tweede tegendoelpunt met een redding op de doorgebroken Boudraa.

Met één gelijkspel en drie nederlagen valt het winterrapport van Standard in zijn nieuwe systeem niet echt geslaagd te noemen. Afwachten dus of Deila doorzet of dat de Noor toch nog teruggrijpt naar het vertrouwde systeem van in de heenronde dat vooral succesvol was in de topwedstrijden, o.a. tegen Antwerp en Club Brugge. Met verplaatsingen naar Antwerp voor de beker op dinsdag en naar AA Gent op vrijdag voor de competitie moeten de Rouches volgende week alleszins meteen vol aan de bak.

Doelpunten: 80‘ Kaba 0-1

Standard: Bodart - Fossey (81‘ Zinckernagel), Dussenne (66’ Bokadi), Laifis, Laursen - Balikwisha (81‘ Raskin), Cimirot, Alzate (66’ Melegoni) - Davida (66‘ Canak), Ohio (66’ Perica), Dønnum (40‘ Dragus).