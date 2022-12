Stomdronken zestiger ontsnapt ternauwernood aan ongeval in Neeroeteren

Maaseik

Op de Kinrooiersteenweg in Neeroeteren is dinsdagavond een 66-jarige man ternauwernood ontsnapt aan een zwaar ongeval. De fietser reed rond 18 uur stomdronken in het donker. Een autobestuurder kon hem nog niet ontwijken. De fietser belandde wel in de gracht.

Omstaanders verwittigden de hulpdiensten. De zestiger werd meteen verbaal agressief. Hij werd in de politiecombi naar het ziekenhuis gebracht waar hij zijn roes mocht uitslapen. De nodige pv’s werd opgesteld.

In de Neeroeterenstraat in Opoeteren moest de politie ook hulp bieden aan een vrouw. Ze zat dinsdag rond 15 uur in de berm op de grond. Ze bleek onder invloed van drugs te zien. In een ambulance werd ze naar het ziekenhuis gebracht. mm