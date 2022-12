“Mijn collega pikt je niet op”: chauffeurs van De Lijn rijden rond met opvallende boodschap op hun bus

Het aantal gevallen van verbale of fysieke agressie tegen chauffeurs of controleurs van de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn blijft toenemen. Van januari tot en met november werden er 2.250 feiten genoteerd, dat zijn er nu al ruim een vijfde (22 procent) meer dan in heel 2021.

Dinsdag werd daarom een nieuwe actie tegen agressie gelanceerd, onder meer in de stelplaats in Destelbergen. In Gent rijden een aantal bussen rond met een aangepaste tekst: ‘Geen dienst. Mijn collega pikt je niet op want werd slachtoffer van agressie. Stop agressie nu.’

“Onze medewerkers en de medewerkers bij onze exploitanten zetten zich dagdagelijks in om Vlaanderen en de Vlamingen mobiel te houden, en dat op een duurzame wijze”, zegt Ann Schoubs, de directeur-generaal van De Lijn. “Dat ze geconfronteerd worden met agressie tijdens die taak is simpelweg onaanvaardbaar. Daarom willen we nu duidelijk laten merken dat het genoeg is.”