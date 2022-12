Nederlandse analist looft Wout van Aert maar heeft twijfels over Tom Pidcock: “Hij is zo laks”

Thijs van Amerongen, ex-veldrijder en analist bij Eurosport, was onder de indruk van de prestatie van Wout van Aert in de Wereldbekermanche in Dublin. Maar er scheelt wat met de houding van Tom Pidcock, vindt hij. “Het is net of hij een beetje nonchalant is.”

Wout van Aert won vorige zondag in Dublin zijn eerste cross van het seizoen. In Kop over Kop, de analyse op Eurosport, was veldritspecialist Thijs van Amerongen vol lof over de Belgische kampioen. “Wat een power heeft die man. Het is echt jaloersmakend om naar te kijken dat je zo veel macht in je benen hebt en dat je zoveel over hebt. Hij rijdt na pech gewoon 20 seconden dicht en gaat dan meteen door. Net als bij Van der Poel in Antwerpen was het prachtig om naar te kijken.”

Van wereldkampioen Tom Pidcock, die derde werd, had hij meer verwacht.“Wat mij opvalt, is dat hij zo laks is in de start. Je kunt mij niet wijsmaken dat hij niet meer kan starten, maar hij heeft alleen maar slechte starts, waardoor hij altijd terug moet komen. Elke keer gaat hij als twintigste het veld in of nog slechter, terwijl hij op de tweede rij start. Hij is natuurlijk niet zo explosief als Mathieu van der Poel en Wout van Aert, maar hij moet toch wel betere starts kunnen maken. Het is net alsof hij een beetje nonchalant is. Hij vindt het allemaal wel best en hij vindt het gewoon leuk. Als ik die interviews zie, heb ik niet het idee dat hij baalt dat hij niet gewonnen heeft.”