Kabels van zonnepanelen doorgeknipt op industrieterrein in Overpelt

Pelt

Dinsdag rond 16 uur is bij de politie gemeld dat op de Industrielaan in Overpelt de kabels van zonnepanelen waren doorgeknipt en meegenomen. De feiten gebeurden vermoedelijk al vorige week. Hoe groot de financiële schade is, moet nog worden bepaald. Vorige week werd ook in Lommel al een gelijkaardige feit vastgesteld. mm

LEES MEER. Paar duizend meter kabel gestolen op dak Lommels bedrijf: ook koperdiefstallen in Maaseik en Lanklaar.