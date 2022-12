Primoz Roglic kiest ‘normaal’ weer voor de Tour de France: “De Giro zal te vroeg komen”

Het lijkt erop dat Primoz Roglic volgend seizoen opnieuw voor de Tour de France kiest, ook al weet hij nog niet wanneer hij hersteld is van zijn schouderoperatie. In een interview met ‘Wielerflits’ laat hij uitschijnen dat de Tour de verstandigste keuze is.

“Ik vrees dat de Giro komend seizoen te vroeg komt”, aldus Roglic. “Ook al wil ik nog één keer de Ronde van Italië rijden. Misschien is het verstandiger om me te proberen optimaal voor te bereiden voor de Tour waarin Jonas Vingegaard met rugnummer 1 zal starten. Dat is an sich speciaal. Het is duidelijk dat ik nog niet klaar ben met de Tour de France. Ik geloof nog altijd dat ik ook daar de jongere generatie de baas kan. Zie Nibali en Valverde”, aldus de ex-schansspringer die momenteel met Jumbo-Visma op een eerste trainingsstage zit in Spanje.

Roglic gaf in dat interview aan dat hij zich niet oud voelt, ondanks het leeftijdsverschil van elf jaar met Remco Evenepoel. “Dat voel je pas wanneer je een stuk trager bent dan hen. Als ik mijn goede vorm haal, dan merk ik weinig van dat leeftijdsverschil”, aldus de 33-jarige Sloveen van Jumbo-Visma die niet verbaasd was van het hoge niveau die Evenepoel in de Vuelta haalde. “Dat wist ik al van vóór de Ronde van Spanje. Zelf werd ik almaar beter. Ik keek echt uit naar de laatste bergritten. Ik was er klaar voor om in de slotweek het duel aan te gaan. Helaas.” Zijn droom op een vierde opeenvolgende zege in de Vuelta eindigde op het asfalt, met een operatie van de schouder tot gevolg.