Voor als het wat meer mag zijn: tien kerstcadeaus die pure luxe uitstralen

Een zwarte bestekset cadeau geven (of krijgen!) staat niet alleen voor stijlvolle etentjes maar is meteen ook een uitnodiging voor een volgend feestje.

Als bijzettafeltje, een extra zitplaats… of als eyecatcher in je woonkamer. Deze kurken creatie is multifunctioneel.

Gouden licht

Zet een kaars op tafel en het is feest. En met deze minimalistische kaarsenhouders van messing krijgt je feest meteen een gouden randje.

Bonnie & Clyde kaarsenhouders (twee stuks) van LaLoul - 325 euro bij Spherebox

Zacht en Belgisch

Gemaakt van honderd procent merinowol en gemaakt in België: need we say more?

Blanket ‘Candy’ in olijfgroen - 265 euro bij La Femme Garniture

Voor grote feestjes

Voor grote maar heel fijne feestjes.

Serveerschaal XL Feast van Ottolenghi - 275 euro bij Piet Moodshop

Knus in bed

Linnen en katoen om je de heerlijkste dromen te bezorgen.

Bedovertrek set - 220 euro bij Plek in Leuven

Olifant in huis

Niet als een olifant in een porseleinwinkel maar wel de enige echte olifant in de kamer.

Houten wand decoratie met olifant - 419 euro bij Maison du Monde

