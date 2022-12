Club Brugge verdient 1,53 miljoen euro aan het WK, ook Genk en STVV passeren de kassa

De Belgische club blijven niet met lege handen achter op dit WK. De FIFA betaalt namelijk 10.000 euro per dag dat de spelers afwezig bleven door het toernooi. Voor Club Brugge, dat acht spelers op het WK leverde, betekent dit dat het 1,53 miljoen euro opstrijkt. Genk is, met dank aan de Marokkaan Bilal El Khannouss, tweede met 680.000 euro. STVV ontvangt dankzij Schmidt 220.000 euro. Selim Amallah, geschorst bij Standard maar wel tot het einde in het toernooi, levert de Rouches 350.000 euro op.

De FIFA maakte 215 miljoen euro vrij om uit te keren aan de clubs die spelers afstaan aan de nationale ploegen tijdens het WK in Qatar. Dat komt per dag neer op iets meer dan 10.000 euro per speler. Clubs worden vergoed vanaf 14 november, toen de voorbereiding op het WK begon. Ook als spelers geen seconde speelden, waren zij voor de FIFA 10.000 euro per dag waard. Spelers die tot het einde van het toernooi meegaan - de Marokkanen Selim Amallah en Bilal El Khanouss - brengen hun clubs dus elk 350.000 euro op.

Europese giganten als Bayern München (17 spelers op het WK), Manchester City en Barcelona (16), Manchester United (14) en Real Madrid (13) strijken nog meer op dan onze clubs. Maar ook Al Sadd uit Qatar (15) en Al Hilal uit Saoedi-Arabië (12) zien hun rekening gespekt. Alleen overleefden hun spelers de groepsfase niet.

Twaalf Belgische clubs stonden in totaal 24 spelers af. Club Brugge was de hofleverancier met maar liefst acht spelers. Daarnaast tellen nog drie clubs meer dan één WK-ganger: Antwerp (3), Racing Genk (3) en Anderlecht (2).

AA Gent, Standard, Cercle Brugge, Charleroi, STVV, KV Mechelen en Eupen stuurden elk één speler naar Qatar. SK Deinze uit de Challenger Pro League was eveneens vertegenwoordigd in het Midden-Oosten via de Canadees Liam Fraser.

Een overzicht:

CLUB BRUGGE: 1,53 miljoen euro

Simon Mignolet (België) – 18 dagen

Hans Vanaken (België) – 18 dagen

Noa Lang (Nederland) – 26 dagen

Andreas Skov Olsen (Denemarken) – 17 dagen

Tajon Buchanan (Canada) – 18 dagen

Cyle Larin (Canada) – 18 dagen

Denis Odoi (Ghana) – 19 dagen

Kamal Sowah (Ghana) – 19 dagen

GENK: 680.000 euro

Gerardo Arteaga (Mexico) – 17 dagen

Bilal El Khannouss (Marokko) – 35 dagen

Angelo Preciado (Ecuador) – 16 dagen

ANTWERP: 600.000 euro

Toby Alderweireld (België) – 18 dagen

Vincent Janssen (Nederland) – 26 dagen

William Pacho (Ecuador) – 16 dagen

ANDERLECHT: 360.000 euro

Zeno Debast (België) – 18 dagen

Jan Vertonghen (België) – 18 dagen

STANDARD: 350.000 euro

Selim Amallah (Marokko) – 35 dagen

CERCLE BRUGGE: 220.000 euro

Ayase Ueda (Japan) – 22 dagen

STVV: 220.000 euro

Daniel Schmidt (Japan) – 22 dagen

AA GENT: 190.000 euro

Elisha Owusu (Ghana) – 19 dagen

KV MECHELEN: 190.000 euro

Samuel Oum Gouet (Kameroen) – 19 dagen

EUPEN: 190.000 euro

Manaf Nurudeen (Ghana) – 19 dagen

SK DEINZE: 190.000 euro

Liam Fraser (Canada) – 19 dagen

CHARLEROI: 160.000 euro

Ali Gholizadeh (Iran) – 16 dagen