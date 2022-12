Verhoogde kilometervergoeding zal ook gelden voor vrijwilligers

Ook vrijwilligers zullen een beroep kunnen doen op de verhoogde kilometervergoeding die de regering eerder dit jaar overeen kwam. Dat heeft minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) woensdag in de Kamer geantwoord op een vraag van Nahima Lanjri (CD&V).

Om de stijging van de energieprijzen wat te milderen voor wie beroepsmatig een beroep moet doen op zijn auto, besliste Vivaldi de kilometervergoeding die een werkgever kan betalen, elk trimester aan te passen. Op die manier kan sneller worden gereageerd op prijsschommelingen. Tot nu toe gebeurde die aanpassing maar een keer per jaar.

Daarnaast werd ook een eenmalige en retroactieve verhoging van de kilometervergoeding van 0,4020 euro ingevoerd voor de periode van maart tot en met juni van dit jaar. De vrijwilligerswet bevat echter geen verwijzing naar het nieuwe artikel dat daarvoor in het leven is geroepen.

Het is echter wel degelijk de bedoeling dat deze verhoogde kilometervergoeding ook geldt voor vrijwilligers. In afwachting van een expliciete opname van de verwijzing naar het bewuste artikel in de vrijwilligerswet, zal de fiscus die interpretatie ook volgen, verzekerde Vandenbroucke. Lanjri reageerde tevreden dat deze “administratieve vergetelheid” wordt rechtgezet.