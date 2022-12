Keniaanse ngo eist 1,6 miljard dollar van Meta: “Als Facebook verspreiding van haat had gestopt, leefde mijn vader nog”

De klacht houdt verband met de oorlog in Tigray, waar het Ethiopische regeringsleger sinds november 2020 strijdt tegen regionale dissidenten. Het conflict heeft de etnische haat aangewakkerd in Ethiopië.

Volgens de klagers heeft Facebook via zijn algoritme bijgedragen tot de verspreiding van die haat. Een van de klagers is een Ethiopiër die oorspronkelijk afkomstig is uit Tigray, Abrham Meareg. Zijn vader, een chemieprofessor, werd gedood in november 2021.

“Getreuzeld”

In de weken daarvoor was in publicaties opgeroepen tot moord. Facebook zou getreuzeld hebben bij het weghalen van die boodschappen, ondanks herhaaldelijke meldingen. “Als Facebook de verspreiding van de haat had gestopt en de publicaties correct had gemodereerd, dan was mijn vader nog in leven”, aldus Meareg, die dit jaar vluchtte naar de Verenigde Staten.

Een andere betrokkene is een lid van Amnesty International in Ethiopië, Fisseha Tekle. Zij schreef verschillende rapporten over mensenrechtenschendingen en werd slachtoffer van online haat omdat ze uit Tigray afkomstig was.

Meta wil geen commentaar bij de klacht, die het bedrijf naar eigen zeggen nog niet heeft ontvangen. Een woordvoerder zegt wel dat haat en aanzetten tot geweld ingaan tegen de regels van Facebook. “We investeren massaal in ploegen en technologie om die inhoud te vinden en te verwijderen.”