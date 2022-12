Met Kerstmis en Nieuwjaar geen staakt-het-vuren in Oekraïne: “Niet aan de orde”, zegt Kremlin

Er wordt niet gesproken over een wapenstilstand met Kerstmis of Nieuwjaar in Oekraïne, zo heeft het Kremlin woensdag gezegd nu de eindejaarsfeesten in aantocht zijn. “Niemand heeft een voorstel geformuleerd, dit is niet aan de orde”, zei de woordvoerder van het Russische presidentschap, Dmitri Peskov, toen hij gevraagd werd naar de mogelijkheid van een pauze in de vijandelijkheden in Oekraïne.